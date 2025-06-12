قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الرياضة: الدولة تهتم بتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق النائية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

قام  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  في زيارة ميدانية تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية،  بتفقد أعمال التطوير بمركز شباب التوفيقية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

شملت الجولة التفقدية التى جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الاطلاع على حالة الملعب القانوني الجديد بالمركز، والذي تم إنشاؤه وفقًا للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى متابعة التجهيزات النهائية في المبنى الاجتماعي الملحق بالمركز، والذي من المقرر أن يستضيف أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة تخدم جميع الفئات العمرية في القرية.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إلى أن مشروع تطوير مركز شباب التوفيقية يأتي ضمن حزمة من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في نطاق المحافظة من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات أساسية متكاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن "تطوير المنشآت الشبابية يعزز من دور هذه المراكز كمحور رئيسي للتفاعل المجتمعي، ويشجع الشباب على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة، بعيدًا عن السلوكيات السلبية أو الانحرافات".

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الزيارة أن "الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتمكينهم، ليس فقط في المجال الرياضي، بل في مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية".

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية مجتمعية حقيقية، تساهم في تنمية مهارات وقدرات النشء والشباب، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وفرص ممارسة الأنشطة المتنوعة.

وقد أعرب عدد من أهالي قرية التوفيقية عن سعادتهم باهتمام الدولة بتطوير مركز الشباب، مشيرين إلى أن المنشآت الجديدة ستوفر بيئة ملائمة لأبنائهم لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، ما ينعكس بالإيجاب على صحتهم النفسية والجسدية.

دمياط وزير الشباب محافظ دمياط أيمن الشهابى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شهيد العمل.. مصرع كهربائي صعقًا أثناء تركيب إنارة حفل زفاف في المراغة

صورة أرشيفية

إصابة سائق أثناء ري أرضه الزراعية في طما بسوهاج

تاجر المخدرات بالبحيرة

حبس صاحب مول شهير لحيازته 65 ألف قرص مخدر بالبحيرة

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد