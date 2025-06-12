وزير الرياضة: الدولة تهتم بتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق النائية

قام الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارة ميدانية تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، بتفقد أعمال التطوير بمركز شباب التوفيقية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

شملت الجولة التفقدية التى جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الاطلاع على حالة الملعب القانوني الجديد بالمركز، والذي تم إنشاؤه وفقًا للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى متابعة التجهيزات النهائية في المبنى الاجتماعي الملحق بالمركز، والذي من المقرر أن يستضيف أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة تخدم جميع الفئات العمرية في القرية.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إلى أن مشروع تطوير مركز شباب التوفيقية يأتي ضمن حزمة من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في نطاق المحافظة من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات أساسية متكاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن "تطوير المنشآت الشبابية يعزز من دور هذه المراكز كمحور رئيسي للتفاعل المجتمعي، ويشجع الشباب على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة، بعيدًا عن السلوكيات السلبية أو الانحرافات".

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الزيارة أن "الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتمكينهم، ليس فقط في المجال الرياضي، بل في مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية".

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية مجتمعية حقيقية، تساهم في تنمية مهارات وقدرات النشء والشباب، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وفرص ممارسة الأنشطة المتنوعة.

وقد أعرب عدد من أهالي قرية التوفيقية عن سعادتهم باهتمام الدولة بتطوير مركز الشباب، مشيرين إلى أن المنشآت الجديدة ستوفر بيئة ملائمة لأبنائهم لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، ما ينعكس بالإيجاب على صحتهم النفسية والجسدية.