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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي سيتي كلوب دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

قام  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية بنادي سيتي كلوب دمياط، وذلك لمتابعة نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ بالمشروع الرياضي الواعد .

وتأتي هذه الزيارة التى جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة ضمن خطة الوزارة لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، وتوفير منشآت رياضية متكاملة تلبّي احتياجات المواطنين، وتسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وخلال جولتهما التفقدية،، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول مكونات النادي ومرافقه، والتي تشمل ملاعب رياضية متنوعة، وصالات للألعاب الفردية والجماعية، ومناطق ترفيهية، ومجمع حمامات سباحة، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة.

وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره للجهود المبذولة التى تأتى فى إطار التعاون المشترك بين محافظة دمياط و وزارة الشباب والرياضة، لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ، مؤكدًا أن هذا العمل جاء فى إطار سعى الدولة المصرية ممثلة في الوزارة بالشراكة مع احد الشركات الوطنية city club للبدء فى المرحلة الأولى من المشروع الرياضي، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكبير لهذا الملف والذى يُعد مطلب أساسى لأبناء المحافظة  ، وأشار " المحافظ " الى أنه من المخطط تحقيق التطوير الشامل وفقًا لأعلى المعايير ليصبح أول نادى متكامل بمدينة دمياط و متنزه و متنفس لأهالي دمياط.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمعدلات الإنجاز التي تم تحقيقها في وقت قياسي، مؤكدًا أن نادي سيتي كلوب دمياط يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية بالمحافظة، وسيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء دمياط في مجال الرياضة والتنمية المجتمعية.

يُذكر أن نادي سيتي كلوب دمياط يُقام ضمن سلسلة أندية سيتي كلوب التي تنتشر في مختلف المحافظات، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وفق أعلى المعايير.

دمياط محافظ دمياط وزير الشباب أيمن الشهابى

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