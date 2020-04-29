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مرأة

بالبالطو والسماعة طبية .. دارين حداد في إطلالة ساحرة على إنستجرام

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:00 ص
دارين حداد
دارين حداد
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آية التيجي
نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت دارين حداد بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت  دارين حداد، بإطلالة جريئة وجذابة مرتدية بالطو طبى ابيض وسماعات طبيية، واختارت تحته قميض باللون الأسود المخطط بالأبيض، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير.
واعتمدت دارين حداد، على إبراز ملامحها الجميلة، بوضع الماكياج البسيط والهادئ، حيث ابرزت جمال عينيها بالماسكرا، مع وضع اللون الكمشيري  كأحمر شفاه.

وغيرت  دارين حداد لون شعرها لللون الأسود، وقد رفعته للوراء  وتركته عبر ظهرها بطريقة ناعمة وانسيابية، حيث ظهرت بتسريحة الويفي.


ولم تتكلف في ارتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

 وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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