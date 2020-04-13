باللحاف.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة غريبة مع ابنتها

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة لها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وقد ظهرت جويل مردينيان بإطلالة غريبة وجريئة مع ابنتها ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها، وحبهم لها.
وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: اخر صيحات الحجر الصحي.
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وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستان على شكل البطانية هي وابنتها وقامت بربطها حول خصرها بحذام حيث اختارت اللون الرمادي المخطط، بينما اختارت ابنتها اللون الأزرق المخطط، مع ارتداء حقيبة باللون الرمادي التي تتناسب مع إطلالتهم، واختارت عليهم بوت باللون الأسود في الذهبي.
وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، فيما اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع احمر الشفاه باللون الروز.
لم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، لتجعل إطلالتها طبيعية وناعمة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: اخر صيحات الحجر الصحي.
اقرأ أيضا:
وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستان على شكل البطانية هي وابنتها وقامت بربطها حول خصرها بحذام حيث اختارت اللون الرمادي المخطط، بينما اختارت ابنتها اللون الأزرق المخطط، مع ارتداء حقيبة باللون الرمادي التي تتناسب مع إطلالتهم، واختارت عليهم بوت باللون الأسود في الذهبي.
وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، فيما اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع احمر الشفاه باللون الروز.
لم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، لتجعل إطلالتها طبيعية وناعمة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..