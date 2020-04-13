باللحاف.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة غريبة مع ابنتها

وهي ترتدي فستان على شكل البطانية هي وابنتها وقامت بربطها حول خصرها بحذام حيث اختارت اللون الرمادي المخطط، بينما اختارت ابنتها اللون الأزرق المخطط، مع ارتداء حقيبة باللون الرمادي التي تتناسب مع إطلالتهم، واختارت عليهم بوت باللون الأسود في الذهبي.