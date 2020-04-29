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مرأة

بجلد الثعبان.. عبير صبري تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:54 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة تبرز عن جمالها.

وظهرت بها عبير صبرى، بفستان قصير باللون الأبيض والأسود، ومطعم بمجموعة من الألوان الزاهية التى تبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالسة، أعتمدت عبير صبرى فى الماكياج على الألوان الترابية كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإأكسسوارات، واكتفت بقرط انيق باللون الفضى


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