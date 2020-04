بجلد الثعبان.. عبير صبري تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

View this post on Instagram

صباح الخير ..💚🌻بتتفرجوا علي خيانه عهد ؟يالا قولولي رايكم في ناديه ومتوقعين هي رايحه علي فين في حكايتها مع مجدي ومروان وعهد ؟؟#خيانه_عهد #يسرا#AA#abeer_sabry #abeersabry #عبير_صبري #abeersabryfashion