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مرأة

بـ الأبيض الناعم.. بشرى تتألق بفستان ساحر يبرز جمال أنوثتها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:41 م
بشرى
بشرى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بشرى، بفستان أنيق وناعم باللون الأبيض، والمطرز باللون الذهبى الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بشرى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز عن جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البنى الفتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

وقامت بأختيار تسريحة أنيقة ومميزة لشعرها البنى، وتركت بعض الخصلات الرفيعة متطايرة لتبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط صغير وناعم لأكمال إطلالتها.
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