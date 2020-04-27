AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بشرى تنشر تحديا جديدا للصفارة عبر إنستجرام

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" فيديو لها وهي تقوم بالتصفير وتقليد الموسيقى التصويرية لمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وكتبت معلقة على الصورة: "#تحدى الصفارة من الموسيقى التصويرية لمسلسل #القمر_آخر_الدنيا للموسيقى.

وتجسد بشرى، دور "أم" لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

مسلسل القمر آخر الدنيا من بطولة بشرى ويشاركها في بطولته مادلين طبر ومؤمن نور وعمرو عابد وسميرة عبد العزيز وصبري عبد المنعم ونجوم التلفزيون الشباب وهشام اسماعيل وثناء جبيلة وساندي وأحمد كرارة  من إنتاج شيرين مجدي إخراج تامر حمزة.

يذكر أن شركة "ستار ميديا" للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى تغني سالمونيلا بكلمات جديدة..شاهد

بشرى تروج لمسلسل "القمر آخر الدنيا".. شاهد

شاهد.. أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا"

شاهد.. البوستر الرسمي لـ مسلسل القمر آخر الدنيا بطولة بشرى

بشرى تطرح أغنية تتر مسلسل بليز يا إنجليز مع أحمد عز

بشرى: الإنجليزى فى العالم حاجة وعند مؤمن نور حاجة تانية خالص.. فيديو

ترشيحاتنا

أحسن راجل في الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تعلق على رسالة أحمد العوضي الرومانسية

النيابة العامة: حبس سما المصري لنشرها فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية

هالة زايد تقبل تحدي غسل اليدين من مدير منظمة الصحة العالمية

هل سيؤثر قرض صندوق النقد الجديد على المواطن المصري؟

تقاسما الحياة والموت.. كورونا ينهي حياة ممرضتين توأم

فيديوجراف.. أسعار ومساحات شقق جنة للإسكان الفاخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض