بشرى تنشر تحديا جديدا للصفارة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" فيديو لها وهي تقوم بالتصفير وتقليد الموسيقى التصويرية لمسلسل "القمر آخر الدنيا"، و كتبت معلقة على الصورة: "#تحدى الصفارة من الموسيقى التصويرية لمسلسل #القمر_آخر_الدنيا للموسيقى.





وتجسد بشرى، دور "أم" لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.





مسلسل القمر آخر الدنيا من بطولة بشرى ويشاركها في بطولته مادلين طبر ومؤمن نور وعمرو عابد وسميرة عبد العزيز وصبري عبد المنعم ونجوم التلفزيون الشباب وهشام اسماعيل وثناء جبيلة وساندي وأحمد كرارة من إنتاج شيرين مجدي إخراج تامر حمزة.





يذكر أن شركة "ستار ميديا" للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر