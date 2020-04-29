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ديني

مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج عن المولود... الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:09 م
زكاة الفطر
زكاة الفطر
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عبد الرحمن محمد
تلقت صفحة " صدى البلد " الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالا يقول صاحبه " ما مقدار زكاة الفطر هذا العام وهل أخرج عن ابني المولود حديثا زكاة الفطر" ؟ . 

ورد الشيخ  محمد علي العليمى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف خلال البث المباشر عبر صفحة "صدى البلد"  قائلا: زكاة الفطر هي زكاة الأبدان بمعنى أن أي انسان يولد قبل غروب الشمس آخر يوم في رمضان او قبيل فجر عيد الفطر المبارك يوجب عليه الزكاة، ومقدارها صاع من طعام اي 2.5 كيلو جرام من الحبوب سواء تمر أو زبيب أو أي نوع من الحبوب . 

- الحكمة من زكاة الفطر
وبين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية زكاة الفطر؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ وقال الشيخ على أحمد رأفت، عضو المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر هي جزء من المال يخرجه الإنسان في وقت مخصوص (شهر رمضان)، وهي فرض على كل مسلم، ومسلمة رجلًا كان أو امرأة،صغيرًا كان أو كبير، مستدلا بقوله "عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» صحيح البخاري (2/ 130)، ويمكن أن تخرج مال، أو حبوب علىٰ حسب حاجة الفقير، والأصلح له، فالأمر فيه سعة.

وأشار إلى أن الحكمة منها: أنها تكون جبرًا لنقصان ، الصوم، إن وقع فيه خلل، كما فيها من التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وشعور بعضهم ببعض، وفيها إغناء للفقراء عن المسألة في هذا اليوم، عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» سنن أبي داود
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