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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باسل رحمي: 400 مليون جنيه إجمالي مبيعات وتعاقدات معرض صنع في دمياط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

تفقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط فعاليات النسخة الـ 24 من معرض "صنع في دمياط" للأثاث والمنعقدة بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة، خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 5 يوليو الجاري، وأجريا حوارا مفتوحا مع العشرات من أصحاب مشروعات الأثاث المشاركين في المعرض تعرفا خلاله على احتياجاتهم ومتطلباتهم للعمل على دراستها وتنفيذها لمساعدتهم على التوسع في مشروعاتهم وتطويرها والعمل على فتح منافذ جديدة تسهم في وصول هذه المنتجات المتميزة للأسواق المحلية والعالمية.

وجرت الزيارة التفقدية للمعرض بحضور الأستاذ محمد مدحت والأستاذ حاتم العشري نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ حسام شبكة مدير فرع الجهاز بمحافظة دمياط.

وأوضح رحمي أنه تم تنظيم 23 نسخة من معرض صنع في دمياط منذ انطلاقه في عام 2016 حيث حققت دورات المعرض إجمالي مبيعات وتعاقدات لصناع الأثاث بحوالي 400 مليون جنيه وذلك بمشاركة أكثر من 1200 مشروع مشيرا إلى أن النسخة الحالية من المعرض تشهد مشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط لعرض منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وتصميمات متنوعة وأسعار تنافسية.
وأكد رحمي خلال جولته حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث في محافظة دمياط، وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل الخطط الرامية للنهوض بالصناعة الوطنية في المحافظة وتقديم المساندة لها وتشجيع أصحاب ورش ومصانع الأثاث على تطوير مشروعاتهم والتوسع في التسويق محليا والنفاذ بالمنتجات للأسواق الخارجية، نظرا لأهمية قطاع الأثاث في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على أن معرض "صنع في دمياط" يأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويهدف إلى استكمال الخطط التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.
وأشار محافظ دمياط إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمرحله المختلفة منذ انطلاقه عام ٢٠١٦، مشيدا بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل سنوي وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وما اثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب في مجال الأثاث حيث ضخ الجهاز اعتبارا من يوليو 2014 تمويلات بلغت حوالي 270 مليون جنيه مولت 6149 ألف مشروع وفرت حوالي 19 ألف فرصة عمل، مضيفا بأن الجهاز يتعاون مع المحافظة في تنفيذ مبادرة تحت شعار "تدوم دمياط" لضخ التمويلات اللازمة لمصنعي الأثاث بالمحافظة ليستفيد منها مشروعات الأثاث والمصانع والورش بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد.

جدير بالذكر أن المعرض بدأ من 25 يونيو ويستمر حتى 5 يوليو الجاري، ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.

المعارض في مدينة نصر يونيو وحتى 5 يوليو الجاري العشرات من مشروعات الأثاث المشاركين لمساعدتهم على التوسع

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