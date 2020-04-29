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فن

مش البنطلون بس.. 5 أسباب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:25 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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قسم الفن

شكك كثيرون في مصداقية برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال يوميا في رمضان على فضائية "إم بي سي مصر" ويحظى بنسب مشاهدة عالية جدا.

السبب الأول للتشكيك هو حرص كل ضيفات البرنامج من النجمات على ارتداء بنطلونات وعدم ارتداء فساتين أو جيبات، مما يؤكد معرفتهن طبيعة البرنامج قبل السفر إلى دبي.


السبب الثاني للتشكيك هو تكرار الضيوف لأكثر من موسم، بشكل يؤكد علمهم بالمقلب، خاصة أن فريق إعداد البرنامج ثابت تقريبا، ويصعب أن يقع أي فنان في نفس المقلب أكثر من مرة، مع نفس فريق العمل، ما لم يكن على علم به بالفعل.



السبب الثالث هو الفنانون أنفسهم، حيث يؤكد العديد منهم أنهم يكونون على علم بكل تفاصيل المقلب، قبل السفر، وأنهم يوافقون على التصوير من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير، يقدر بآلاف الدولارات، مقابل الظهور في البرنامج الأعلى مشاهدة في العالم العربي.

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السبب الرابع الذي يؤكد فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي" سوء أداء بعض الضيوف، خاصة في فقرة السقوط في الماء، مثلما ظهر الفنان السعودي حسن عسيري وهو يتهادي نحو هذا المغرز وخاصة أن الكاميرات تظهر سحب الغطاء الداخلي وترك الغطاء الخارجى الرقيق لتسقط الضحية في الماء، وهو ما حدث أيضا في نفس الفقرة مع الفنانة أمينة خليل التي حاولت أن تتخطى هذا الغطاء بتحركات خفيفة إلا أنها وقعت أيضا في الماء. 


السبب الخامس هو مصادرنا الخاصة داخل البرنامج، والتي تؤكد لنا أن كل ضيوف رامز جلال يكونون على علم بتفاصيل المقلب قبل السفر، باستثناء تفصيلات صغيرة تترك من أجل الشعور بالمفاجأة، أثناء التصوير، ليس إلا.



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