مش البنطلون بس.. 5 أسباب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

السبب الثاني للتشكيك هو تكرار الضيوف لأكثر من موسم، بشكل يؤكد علمهم بالمقلب، خاصة أن فريق إعداد البرنامج ثابت تقريبا، ويصعب أن يقع أي فنان في نفس المقلب أكثر من مرة، مع نفس فريق العمل، ما لم يكن على علم به بالفعل.

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حسن عسيري

وهو يتهادي نحو هذا المغرز وخاصة أن الكاميرات تظهر سحب الغطاء الداخلي وترك الغطاء الخارجى الرقيق لتسقط الضحية في الماء، وهو ما حدث أيضا في نفس الفقرة مع الفنانة أمينة خليل

التي حاولت أن تتخطى هذا الغطاء بتحركات خفيفة إلا أنها وقعت أيضا في الماء.