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حوادث

حبس مالك شركة لحجبه 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لحجبه عن التداول كمية قدرها ٥ الاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر" بقصد رفع أسعارها.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط وكذا جرى ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالوايلى لحجبه عن التداول كمية قدرها ٥ الاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر" بقصد رفع أسعارها .

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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