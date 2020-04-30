حبس مالك شركة لحجبه 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لحجبه عن التداول كمية قدرها ٥ الاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر" بقصد رفع أسعارها.





وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط وكذا جرى ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالوايلى لحجبه عن التداول كمية قدرها ٥ الاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر" بقصد رفع أسعارها .



