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فن

أحمد صلاح حسني يعلق على مشاركته بمسلسل الاختيار.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:49 م
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
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مصطفى كرم
علق الفنان أحمد صلاح حسني على مشاركته كضيف شرف في مسلسل الاختيار الذي يسلط الضوء على تضحيات رجال القوات المسلحة بسيناء. 

وغرد أحمد صلاح حسني عبر تويتر قائلا "‏سعيد بالتواجد ومشاركة اخويا وحبيبي النجم أمير كرارة في مسلسله ومسلسل كل المصريين الاختيار مسلسل سيعيش طويلا في ذاكرة كل المصريين وشرف لي ان اكون ضمن هذا العمل المشرف  ولو بجزء بسيط وده اقل حاجه ممكن تتقدم لشهداء الوطن .. ‎#الاختيار ‎#شهداءنا".

ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
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