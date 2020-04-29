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أخبار البلد

احداث مشوقة.. مى كساب تروج للحلقة المقبلة من "اللعبة" بطريقة خاصة.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة مى كساب فيديو ترويجيا لمسلسل اللعبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.


وكتبت  :" اللى فات شيماء واللى جاي شيماء تانية خالص اللعبة يوميًا على قناة ام بي سى مصر الساعه ٨ مساءً "


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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