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فن

رسالة مصيرية للإعلامية دعاء صلاح تشعل حديث السوشيال ميديا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:53 م
دعاء صلاح
دعاء صلاح
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سعيد فراج
ظهرت الإعلامية دعاء صلاح، بفيديو على "يوتيوب"، تتحدث فيه عن رسالة صادمة لفتاة طلبت منها، الحديث عن قصتها.


وبدأت دعاء، حديثها: "أنا اتجوزت واحد مبحبوش، وخلفت منه ٣ عيال، وكان كل همي أحقق أحلامي وأبعد من أحلامي شوية".


وتابعت: "كل يوم، كنت بطلب طلبات وعمره ما قالي لا.. أنا ولا العيال، عشت حياة مرفهة.. ولما جه للأسف فيروس كورونا، قالي انا هبيع عربيتي، قلتله، ليه؟ ، قالي عشان عندي التزامات كتير، وعمري ما قصرت معاكي في حاجة".


واستكملت:" كنت بستمتع، والحمل كان عليه بيزيد وانا مقدرتش ده.. أنا بقالي ١٠ سنين متجوزاه، وفجأة اكتشفت إني محققتش لولادي المستوى الاجتماعي اللي بيحلموا بيه، لأني كنت بفكر في نفسي وفسحي وخروجاتي".


وأضافت : "دي رسالة جاتلي وصاحبتها طلبت مني أقولها.. لو محبتيش متتجوزيش، بس متعقبيش جوزك، إنه محققش أحلامك، وأنه اتجوز واحدة مبتحبوش". 
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