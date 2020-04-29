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برلمان

زيادة إصابات الأطباء والأطقم الطبية بالمستشفيات العامة على مائدة البرلمان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:22 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن زيادة إصابات الأطباء والأطقم الطبية بالمستشفيات العامة وضرورة تأمينهم لخطورة ذلك على المرضى والمترددين.

وأكدت في طلبها، أنه مع زيادة إصابات الأطباء بفيروس كورونا ووصولها إلى ٤٣ طبيبًا، ووفاة ٣ أطباء منهم ٢ أصيبوا بالمرض عن طريق عدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، أصبح الأمر يشكل خطورة بالغة على المرضى والمترددين على المستشفيات العامة، مما يساهم في زيادة نسبة العدوى بين الأطباء والأطقم الطبية والمرضى، مما ينذر بكارثة حقيقية في زيادة أعداد الإصابات.

وتابعت: " فبعد اكتشاف 17 حالة من الفريق الطبي والمرضى بمستشفيات جامعة المنصورة، والتي أظهرت إيجابية إحدى المريضات وأحد أعضاء الفريق الطبي وتم نقلهم للحجر الصحي، يتطلب الأمر اتخاذ كافة الطرق الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطقم الطبية".

وطالبت بتوفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها من قبل الأطقم الطبية أثناء الكشف أو مزاولة العمل بشكل عام داخل المستشفيات.

كما طالبت بضرورة الاستمرار في عمل المسحات اللازمة للمخالطين من قبل الأطباء وذلك لضمان عدم انتقال العدوى، وعمل متابعة مستمرة داخل المستشفيات، وعمل حملات توعوية صوتيه داخل المستشفيات للأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع.
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