موعد أول ظهور لرئيس الوزارء البريطاني بعد تعافيه من كورونا

من المتوقع أن يتحدث اليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تعافيه من فيروس كورونا، عن حالة الحظر والقيود الاجتماعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بداونينج ستريت للمرة الأولى هذا الشهر، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.





وقالت مصادر حكومية إنه سيشيد بالتقدم المحرز في السيطرة على الفيروس.





وأضافت المصادر إلى إن جونسون سيشرح للناس صعوبة تخفيف الإغلاق مع تزايد الحالات المصابة، رغم إن الإغلاق يكلف الاقتصاد ملياري جنيه استرليني يوميًا.





وسيحذر جونسون من مغبة أي تحرك سريع للحكومة بتخفيف، لأن هذا من شأنه المخاطرة بالعودة إلى النمو المتسارع للفيروس.





وعاد بوريس جونسون إلى داونينج ستريت من المستشفى بعد ولادة ابنه من شريكته كاري سيموندس أمس.





ويجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم لمناقشة "المرحلة الثانية" من مواجهة الفيروس، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن جونسون سيكون عليه أن يبدد أي آمال في إنهاء الإغلاق.





ولا تزال أرقام الفحص اليومي، تحقق نصف الهدف اليومي الذي حدده مات هانكوك وزير الصحة، بمقدار 100 ألف فحص فقط.