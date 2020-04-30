توزيع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر أكثر احتياجا في الغربية ..صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الخميس، توزيع20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز ومدن المحافظة الغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بالاشتراك ودعم جمعية الأورمان، وبالتنسيق مع عددا من الجمعيات الأهلية الصغيرة .





كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وإشراف أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.





وأكدت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن أنه سيتم توزيع اللحوم تم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم .





وجاء ذلك بحضور مندوب عن وزارة التضامن الإجتماعى واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير فرع الأورمان بالمحافظة.





وأشارت إلي التعاون مع طريق فرع جمعية الأورمان بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة .