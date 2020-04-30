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رياضة

شادي محمد: اخطأت في مساندة رئيس الأهلي السابق.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:54 م
شادي محمد
شادي محمد
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عبدالله هشام
أكد شادي محمد كابتن النادي الاهلي السابق ان طريقة مساندته لمرشحه في انتخابات النادي الاهلي السابقة لا تليق بكابتن النادي الاهلي .

وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته لقناة اون تايم في برنامج اقر وأعترف الذي يقدم أحمد شوبير : موقفي من الانتخابات طبيعي والديموقراطية والجميع له الحق في اختيار مرشحه 

وأكمل : اعترف انني ساندت المرشح في الانتخابات ولكن الطريقه لا تليق بكابتن النادي الاهلي الذي يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير 

وأوضح : لم اخسر اصدقائي وهي الانتخابات في البداية والنهاية وتربطني علاقة محترمه بالجميع ولكن انني لم اهاجم شخص بعد الانتخابات . 

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