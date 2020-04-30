شادي محمد: اخطأت في مساندة رئيس الأهلي السابق.. فيديو

أكد شادي محمد كابتن النادي الاهلي السابق ان طريقة مساندته لمرشحه في انتخابات النادي الاهلي السابقة لا تليق بكابتن النادي الاهلي .





وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته لقناة اون تايم في برنامج اقر وأعترف الذي يقدم أحمد شوبير : موقفي من الانتخابات طبيعي والديموقراطية والجميع له الحق في اختيار مرشحه





وأكمل : اعترف انني ساندت المرشح في الانتخابات ولكن الطريقه لا تليق بكابتن النادي الاهلي الذي يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير





وأوضح : لم اخسر اصدقائي وهي الانتخابات في البداية والنهاية وتربطني علاقة محترمه بالجميع ولكن انني لم اهاجم شخص بعد الانتخابات .



