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محافظات

لمواجهة كورونا.. تشكيل لجنة عليا للصحة بـ محافظة الشرقية

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:26 م
تشكيل لجنة عليا للصحة
تشكيل لجنة عليا للصحة بـ محافظة الشرقية
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا بتشكيل لجنة عليا للصحة والوقاية  بمحافظة الشرقية لمتابعة الحالة الصحية داخل المحافظة وكذلك متابعة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المحافظ أن اللجنة العليا للصحة والوقاية والمشكله برئاسته وعضوية كل من:- الدكتور عميد كلية الطب جامعة الزقازيق والدكتور مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق ووكيل وزارة الصحة بالشرقية ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقيه ووكيل وزارة القوى العاملة والدكتور مدير مستشفى الأحرار والدكتور رمضان محمود نافع  أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكليه الطب جامعة الزقازيق وأستاذ الأمراض الوبائية والصحة المهنية بكلية الطب جامعة الزقازيق وأستاذ الطب الوقائي بمديرية الصحة ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب أطباء الأسنان ونقيب التمريض ورئيس هيئة الإسعاف ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر.


وأضاف المحافظ أن اللجنة تختص بالتنسيق بين القطاعات الصحية داخل المحافظة ومراجعة جميع الإجراءات المتبعة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة وطرق مكافحة العدوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أى جائحة والقيام بوضع الخطط وعرض بعض الموضوعات والقضايا الصحية بصفة دورية  لدراستها وفحصها واتخاذ الرأي والمشوره من اللجنه العليا  للصحة والوقاية لسرعة اتخاذ القرار وكذلك وضع السيناريوهات البديلة والحلول المناسبة للمشكلات الصحية التي يتم رصدها والتي تستوجب إتخاذ إجراءات سريعة بشأنها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الشرقية مع الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب جامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء اللجنة العليا للصحة والوقاية.


أكد المحافظ في الاجتماع المنعقد ضرورة  مراجعة تنفيذ  كافة الإجراءات الاحترازية  والوقائية بالمصانع والتشديد على الالتزام بطرق الوقاية الشخصية من إرتداء الكمامات والقفازات  للعاملين سواء في المناطق الصناعية والمنشآت الخدمية و التفتيش الدوري على ذلك  من خلال اللجان المشكلة من قبل مديرية الصحة ومديرية القوى العامله وكذلك  تفعيل  خطه تخفيض العماله داخل المصانع والتأكيد على إتباع طرق التطهير والتعقيم للمنشآت الصناعية والخدمية قبل بدايه العمل وبعد انتهائه وعقب خروج  الورديات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والالتزام بالمسافات البينية المحددة بين العمال بعضهم البعض.


وأشار المحافظ إلى أن اللجنة العليا للصحة والوقاية والتي تم إنشاؤها في حالة انعقاد مستمر طوال فتره مكافحة المحافظه لجائحه كورونا المستجدة ولحين انقضائها بإذن الله.

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