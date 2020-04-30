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فن

أخبار الفن.. كواليس عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر بعد صراع مع المرض

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:41 م
نعمات عبد الناصر
نعمات عبد الناصر
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نبيل العدوي - محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


هدية للعاملين وخالد صلاح أبرز الحاضرين.. ما لا تعرفه عن عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. فيديو

نشر ناصر البرنس صاحب محل كبدة البرنس، فيديو له من داخل فيلا ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. 

ياسر جلال يكشف ما يحدث إذا قارن الجمهور مسلسل "الفتوة" بالفيلم

قال الفنان ياسر جلال فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قصة مسلسل " الفتوة" مختلفة تماما عن الفيلم.


أحدث ظهور لـ نجلاء فتحي.. شاهد

نشر المخرج محمد خضر فيديو عبر حسابه علي انستجرام لحماته الفنانة نجلاء فتحي تهنئه بعيد ميلاده.

 
أيتن عامر عن شخصية ريهام بـ فرصة تانية: أستعنت بدكتور نفسي

كشفت الفنانة أيتن عامر كيف استعدت لشخصية ريهام التى تقدمها فى مسلسل "فرصة تانية" المنافس فى موسم رمضان الحالي.


وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر بعد صراع مع المرض

غيب الموت مساء اليوم الخميس، الفنانة نعمات عبدالناصر، بعد صراع مع المرض.

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