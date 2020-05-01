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بين الناس

سكان شارع جامع النصر فى بولاق الدكرور يستغيثون من مياه أسفل أساسات المنازل

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن أحمد ربيع ،المقيم فى شارع جامع النصر المتفرع من فروق حرب شارع ناهيا بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظهور مياه أسفل أساسات المنزل.


يقول فى رسالته إن مياه مجهولة المصدر تظهر أسفل أساسات المنزل، مما يعرض عقارات المنطقة للانهيار، مطالبا بضرورة مساعدته عن الكشف عن سببها ومصدرها حتى لا  تؤدى لتصدع المنزل وظهور التشققات به.

 

للتواصل مع القارئ / 01117096184

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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