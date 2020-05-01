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فن

وفاة زوجة الفنان الراحل عبد الله غيث

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:32 ص
عبد الله غيث
عبد الله غيث
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أحمد إبراهيم
نشر الحسينى عبد الله غيث تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته وجيه على ابراهيم وزوجة الفنان الراحل عبد الله غيث. 

وقال الحسينى فى تعليقه إن الجنازة تقام اليوم ويقتصر العزاء على مراسم الدفن بمدافن الاسرة بمقابر الغفير. 
 
يذكر ان الفنان عبد الله غيث تزوج من الراحلة وجيه على ابراهيم بعد قصة حب طويلة منذ الصغر. 

وكانت تربطه بزوجته الراحلة علاقة قاربة حيث انها تعد ابنة خالته وتزوجها وهو فى سن 18 عامًا. 

وأقيمت له الأفراح فى قريته شلشلمون بالشرقية لمدة أسبوع كامل، ولم يتزوج غيرها فى حياته.
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