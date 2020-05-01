وفاة زوجة الفنان الراحل عبد الله غيث

نشر الحسينى عبد الله غيث تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته وجيه على ابراهيم وزوجة الفنان الراحل عبد الله غيث.





وقال الحسينى فى تعليقه إن الجنازة تقام اليوم ويقتصر العزاء على مراسم الدفن بمدافن الاسرة بمقابر الغفير.

يذكر ان الفنان عبد الله غيث تزوج من الراحلة وجيه على ابراهيم بعد قصة حب طويلة منذ الصغر.





وكانت تربطه بزوجته الراحلة علاقة قاربة حيث انها تعد ابنة خالته وتزوجها وهو فى سن 18 عامًا.



