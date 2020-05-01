رئيس الوزراء البرتغالي يعلن عودة الدوري بدون جماهير

أعلن أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، أن دوري المُحترفين الدرجة الأولى فقط، سيُستأنف في نهاية مايو القادم، بدون حضور جماهيري، بعدما توقفت المُسابقة بسبب وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".





الدوري البرتغالي كان توقف في منتصف مارس الماضي بسبب كورونا، في إطار الإجراءات لإيقاف تفشي الوباء .





ورغم أن البرتغال وصلت بها عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا لـ 25 ألف إصابة، لكن معدل الوفيات ليس مُرتفعًا حيث توفي 989 شخصًا فقط.





وأوضح كوستا، أن نهائي كأس البرتغال سيقام أيضًا خلف الأبواب المُغلقة بدون جمهور، ولكنه لم يُحدد تاريخ أو موعد مُحدد للمباراة.





وشدد كوستا على أن الموافقة على الجدول الزمني للمُسابقات مشروط بالموافقة الصحيفة، وقال: "استئناف الموسم المعلق منذ منتصف مارس، مرتبط بموافقة السلطات الصحية على بروتوكول الدوري واختيار ملاعب تطابق معاييره".









وتنوي أندية بنفيكا وبورتو وأندية أخرى في البرتغال، استئناف تدريباتهم يوم الاثنين القادم 4 مايو، مع وضع تدابير وقائية، تمهيدًا لاستئناف الدوري.





ويتصدر بورتو جدول ترتيب الدوري البرتغالي، بعد انقضاء 24 جولة، برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن فريق بنفيكا الوصيف، برصيد 59 نقطة.





الدوري البرتغالي ليس أول دوري يُعلن موعد استئنافه، حيث أعلن كذلك الاتحاد التشيكي لكرة القدم، أنّ مُسابقة الدوري ستستأنف كما أن الحكومة واقفت على عودة الدوري السويسري .





كما أعلنت الحكومة الإسبانية، عودة الرياضيين المُحترفين للتدريب مرة أخرى، ولكن بشكل فردي، تمهيدًا لاستئناف مسابقة الليجا مرة أخرى.



