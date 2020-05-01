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فن

اتنين فى الصندوق الحلقة 10 .. بيومي فؤاد يستمر في البحث عن أبنائه

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت اليوم عاشر حلقات مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

وتستمر المنافسة بين الدوعكى "صلاح عبدالله"  و بغدادى "حجاج عبد العظيم  فى انتخابات رئاسة عمال النظافة .

ودخل شوقه فى نوبة من الحزن بسبب رفض البغدادى "حجاج عبد العظيم " زواج ابنته نونا من شوقة "حمدى المرغنى" وذلك لأنه عامل نظافة.

ويقوم ممادوا بالبحث عن ابنيه الذين يعيشان فى مصر من زوجته شيخونة .


"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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