في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة





ونرصد فى هذا التقرير 20 صورة تبرز إطلالات منة عرفة الجريئة.





وحرصت منة عرفة فى الفترة الاخيرة على تغيير الصورة التي رسخت فى أذهان المشاهد وذلك من خلال تغيير ملابسها والظهور بإطلالات شبابية.





وقد استطاعت منة عرفة تقديم عديد من الأدوار الجيدة و التى تظل عالقة فى وجدان المشاهد وذلك من خلال افلام ومسلسلات مختلفة.

تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها الـ 21 وهى احدى الفنانات اللاتى اثرن حالة من الجدل بسبب ملابسها واطلالتها الاخيرة خاصة ان الجمهور مازال عالقا فى ذهنه صورة الطفلة التى ظهرت فى عدد من الاعمال السينمائية ولعل من ابرزها فيلم "ظرف طارق" مع احمد حلمى ومسلسل ست كوم "راجل وست ستات".