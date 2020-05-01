شاهد.. تشييع جثمان أول شرطي مصري بنيويورك توفى بكورونا

أعلنت الجالية المصرية بنيويورك وفاة أول شرطي مصري جراء فيروس كورونا بمدينة نيويورك.

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ويعمل الشرطي المصري محمد شرودي قائدا لشرطة المرور بإحدى مقاطعات مدينة نيويورك، وقد توفي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.

وتوفي الشرطي المصري فجر الأربعاء في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تشييع جثمانه بمراسم عسكرية وأقيمت صلاة الجنازة عليه بأحد مساجد نيويورك بحضور العائلة.