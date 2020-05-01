تريزيجيه: كافحت طويلا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي

أكد محمود حسن تريزيجيه، جناح أيسر منتخب مصر وفريق أستون فيلا ، أنه كافح طويلًا للانتقال للدوري الإنجليزي لكرة القدم.





وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية له إن البعض لا يشعر بطول رحلة كفاحه في أوروبا والمتاعب التي تحملها موضحًا أن اللعب في الدوري الإنجليزي ليس سهلًا فهو الأقوى في العالم.





وأضاف: "الموهبة ليست وحدها فقط معيار النجاح في الملاعب الأوروبية.. قد يكون شخص أقل منك موهبة ولكنه أكثر صبرًا ويؤدي التدريبات بشكل أقوى وينفذ التعليمات ويحافظ على صحته فيتفوق على اللاعب الموهوب".





وأشار إلى أنه لا يجد معاناة في شهر رمضان خلال تواجده في أوروبا ويحرص على أداء الصلوات سواء في شهر رمضان أو غيره من الشهور كما يحرص على تلاوة القرآن باستمرار.



