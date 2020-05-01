عميد حقوق عين شمس: يوضح محظورات المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس يجب علي طلاب فرق النقل بكلية الحقوق مراعاة تطبيق المقالة البحثية بشكل مقبول والابتعاد عن كل السوائل التي تؤدي الي الرسوب .









وأضاف عميد كلية حقوق خلال تصريحاته لصدي البلد ان يوجد تحذيرات لابد ان يكون الطالب علي علم بها وهي ان لا يقتبس من مواقع الكترونية غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% والا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابة الابحاث يعرض الطالب أيضا نفسة الي الرسوب في المادة .





وأكد الدكتور ناجي إنه تم تقييم طلاب المستويات الاول والثانى والثالث بكلية الحقوق جامعة عين شمس من خلال تقديم مقالة بحثية لكل طالب في كل مقرر اما بالنسبة لطلاب الفرق النهائية سوف تؤجل لحين انتهاء تعليق الدراسة .





وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.



