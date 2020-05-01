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دار الإفتاء تخصص رقما ساخنا للرد على الفتاوى والأسئلة

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:12 م
دار الإفتاء رقم ساخنِ
دار الإفتاء رقم ساخنِ للرد على الفتاوى والأسئلة
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محمود ضاحي

دار الإفتاء تخصص رقم ساخنِ للرد على الفتاوي والأسئلة من داخل مصر وذلك من خلال الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)  (من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً، و من أي مكان في العالم يمكنك الاتصال بالرقم [ 25970400-202


وتهتم مؤسسة دار الإفتاء المصرية بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية انطلاقًا من صحيح الإسلام وبعيدًا عن كل إفراط أو تفريط، فهي تقف شامخة في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، وذلك حرصًا منها على إيصال الحكم الشرعي الصحيح إلى أكبر عدد من المستفتين.


دار الإفتاء رقم ساخن 


ويقع مقر دار الإفتاء المصرية  القاهرة في منطقة الدراسة حديقة الخالدين – ص.ب. 11675 ، ويمكن من داخل مصر فقط الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)  (من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً من أي مكان في العالم يمكنك الاتصال بالرقم [ 25970400-202] . وفاكــس :25926143 (


ويوجد فرع إسكندرية في 8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين

 خدمة الفتاوى من خلال (035716387) و (035555605) وذلك في مواعيد العمل الرسمية

ولدار الإفتاء  فرع أسيوط:امتداد شارع يسري راغب بجوار حلوانى قصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني

 خدمة الفتاوى من خلال رقم (0882144400) و (0882144488) وذلك في مواعيد العمل الرسمية تليفاكس: 0882144488

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