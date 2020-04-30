AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:53 م
هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. أمين الفتوى يجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.

وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.

هل يجوز إخراج الزكاة عن التوكتوك؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال أحمد وسام، إنه لا يجب إخراج الزكاة عن التوكتوك الذي يعمل عليه صاحبه وكذلك لا تجب الزكاة في العائد الناتج عن العمل بالتوكتوك، إلا لو بلغ الدخل نصاب الزكاة وتم إدخاره وحال عليه الحول وهنا تخرج عن الزكاة عن المال وليس عن التوكتوك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إخراج الزكاة على الوديعة المدخرة للزواج

هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية وما حكم تأخيرها عن موعدها.. اعرف الرد الشرعي

لو بتحوش لـ جهاز بنتك.. هل تجب عليك الزكاة؟.. شاهد رد الإفتاء

هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها لسد احتياجات المتضررين من كورونا .. الإفتاء ترد

هل يجوز إخراج الزكاة لبناء دار لتحفيظ القرآن .. الإفتاء ترد

هل يجوز إخراج زكاة المال في شهر شعبان علما بأن موعدها في رجب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

10 كوارث صحية.. أضرار شرب العرقسوس

قبل خسف آل لوط الأرض.. لماذا زارت الملائكة سيدنا إبراهيم

وصول 156 مصريا من العالقين في المالديف وعمان إلى مرسى علم خلال ساعات

الذهب يتراجع 13 جنيها دفعة واحدة

الحلقة 7 من مسلسل البرنس.. وفاة نجلاء بدر ودخول محمد رمضان في غيبوبة

ريا أبي راشد تستعرض مجوهراتها في المناسبات عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحمض نووي خارق.. عجوز 101 سنة تهزم كورونا والسرطان والأنفلونزا الإسبانية

ريا أبي راشد تستعرض مجوهراتها في المناسبات عبر انستجرام

بعد معاناتها من صداع مزمن.. استخراج "دودة حية" من مخ امرأة صينية