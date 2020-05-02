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بين الناس

أهالي قرية كفر الغنايمة بالباجور يشكون إلقاء مخلفات خطرة في النيل

السبت 02/مايو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن سعيد مهتدى، المقيم قرية  كفر الغنامية بمركز الباجور محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من النفايات الخطرة المُلقاة فى نهر النيل.

ويقول سعيد مهتدي فى رسالته: "تنتشر الأكياس الخطرة وأكياس النفايات بالنيل فى قرية كفر الغنامية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تضر مياه الشرب وتعرّض حياتنا للخطر"، مطالبًا بتطهير المكان.

للتواصل مع القارئ: 01275992320 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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