اعتماد الدفعة الثانية من برنامج ايتيدا للمساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اليوم السبت، اعتماد إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه مصري، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج.





وبصرف هذه الدفعة للمجموعة الثانية من الشركات يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة، كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعة الأولى والثانية معًا 17,032,626 مليون جنيه مصري.



