عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وزيرة البيئة تجتمع مع نظيرتها الألمانية

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع نظيرتها السيدة سيفينا شولتسى، وزيرة البيئة الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيا والتحول الأخضر من خلال تطبيق المحاور الثلاثة؛ التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.









وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن رئيس وزراء مصر للمجلس الوطني لتغير المناخ وعضوية جميع القطاعات في الدولة فى المجلس هو خطوة للأمام بعد أن كانت وزارة البيئة فقط هي المسئولة عنه، حيث تم تغيير سياسة الدولة من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتي تتمثل في وضع استراتيجية بيئية واضحة ومحددة تضم داخلها كلا من التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتطبيقها داخل جميع قطاعات المجتمع، وأكدت أهمية الخروج باستراتيجيات تكون أكثر استدامة وتراعى الاشتراطات والمعايير البيئية وهو مايسمى "التعافى الأخضر".









وأضافت وزيرة البيئة أنه فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى قدمت الوزارة استراتيجية عمل تتضمن العمل المستدام لاستمرار التنوع البيولوجي بما في ذلك تنظيم السياسات والتمويل وتشجيع الاستثمار في الأبحاث بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بالاستثمار داخل المحميات الطبيعية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان الحفاظ على توازنها الطبيعي.









وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ ٣ محاور يتمثل المحور الأول فى الاهتمام بالبنية التحتية وبناء القدرات لبعض المحميات الطبيعية ووضعها ضمن قطاع السياحة بتمويل من القطاع الخاص والاستثمار فيها تحت إشراف ومتابعة وزارة البيئة، أما المحور الثاني فهو قيام الوزارة بالعمل على إدراج قضية التنوع البيولوجي داخل المناهج التعليمية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة، حيث تعمل على تقديم منهج يضم التنوع البيولوجي وربطه بقضايا التغير المناخي والتصحر بحيث تتعلم الأجيال القادمة أهمية التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر كعوامل مؤثرة في الحفاظ على البيئة، وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على تحديث قانون البيئة الحالي ووضع قانون جديد يضم مبادئ اقتصادية، حيث تم الانتهاء من مشروع المخلفات وجار مناقشته الآن داخل مجلس النواب من أجل الموافقة عليه.









وأشارت إلى أن المحور الثالث الذى تعمل عليه الوزارة هو تحضير رسائل للتوعية البيئية للمواطنين حول أهمية المحاور الثلاثة (التغير المناخي- التنوع البيولوجي- التصحر) في الحفاظ على البيئة، وأنه كلما وجد خلل في النظام الكوني كلما زادت الأمراض والتي تعتبر فيروس كورونا كوفيد ١٩ هو البداية لها فقط، بالإضافة إلى ضرورة وضع هذه الرسائل في إطار مناسب وإرسالها للمواطنين حتى يتم توعيتهم بأهمية احترام الطبيعة والحفاظ على البيئة، حيث أبدت وزيرة البيئة الألمانية استعداد بلادها التام لمساعدة مصر فى تلك المشروعات.