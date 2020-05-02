برلماني: السيسى حقق انتصارا وعبورا لسيناء بمشروعات الأنفاق والطرق

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق انتصارا وعبورا كبيرين لسيناء من خلال إنجاز المشروعات القومية العملاقة فى مشروعات البنية الأساسية والتحتية والطرق والكبارى والأنفاق التى جرى تدشينها في سيناء وتساهم بشكل كبير في عمليات تعمير وتنمية سيناء؛ خاصة أن تلك الأنفاق وشبكة الطرق تساهم في تسهيل حركة النقل سواء للبضائع أو المواطنين من وإلى سيناء.





وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى حقق مكاسب متعددة لسيناء فى مقدمتها تحقيق الامن القومى لسيناء من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى التى ستتم على ارض الفيروز فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية وغيرها خاصة أن شبكات الطرق والأنفاق التي تم افتتاحها في سيناء تمتد إلى 2000 كيلو داخل سيناء، وهذا ماجعل سيناء ترتبط بالوادى والدلتا.



