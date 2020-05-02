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برلمان

برلماني: السيسى حقق انتصارا وعبورا لسيناء بمشروعات الأنفاق والطرق

السبت 02/مايو/2020 - 11:55 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق انتصارا وعبورا كبيرين لسيناء من خلال إنجاز المشروعات القومية العملاقة فى مشروعات البنية الأساسية والتحتية والطرق والكبارى والأنفاق التى جرى تدشينها في سيناء وتساهم بشكل كبير في عمليات تعمير وتنمية سيناء؛ خاصة أن تلك الأنفاق وشبكة الطرق تساهم في تسهيل حركة النقل سواء للبضائع أو المواطنين من وإلى سيناء.

وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى حقق مكاسب متعددة لسيناء فى مقدمتها تحقيق الامن القومى لسيناء من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى التى ستتم على ارض الفيروز فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية وغيرها خاصة أن شبكات الطرق والأنفاق التي تم افتتاحها في سيناء تمتد إلى 2000 كيلو داخل سيناء، وهذا ماجعل سيناء ترتبط بالوادى والدلتا.

وأضاف النائب محمد هانى الحناوى ان خبراء الطرق اكدوا أن الـ5 أنفاق الذين تم إنشاؤها في سيناء تعد نقلة نوعية في عمليات الحركة والنقل حيث إن كل نفق يمكنه أن يدخل 2000 عربية في الساعة؛ مؤكدا أن هذا الامر سوف يساهم في تدعيم حركة الاقتصاد الوطنى ورفع حركة الكفاءة والتبادل التجارى من سيناء للوادى والدلتا حيث إن وجود 5 أنفاق يمكن من نقل 10 آلاف مركبة في الساعة بجانب وجود وفرة في الوقت من 12 ساعة لـ12 دقيقة.
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