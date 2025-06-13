يوفنتوس يجدد ثقته في إيجور تودور حتى 2027 ويعول عليه بمونديال الأندية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، تجديد عقد مدربه الكرواتي إيجور تودور لموسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام ثالث حتى صيف 2028، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق أحد أبرز أهداف الموسم المنصرم، بإنهاء الدوري الإيطالي في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الإعلان عن التمديد، عبر بيان رسمي للنادي، أكد فيه التوصل لاتفاق مع تودور لمواصلة قيادته الفنية لـ"السيدة العجوز"، حيث أظهر الفريق تحت إشرافه تحسنًا لافتًا في الأداء والنتائج، منذ توليه المسؤولية في مارس الماضي خلفًا للإيطالي تياجو موتا، الذي أقيل إثر الخروج من دوري الأبطال.

وشهدت حقبة تودور القصيرة حتى الآن تحقيق 5 انتصارات من أصل 9 مباريات، إلى جانب 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، مما منح الجماهير والإدارة بارقة أمل في استعادة هوية الفريق التنافسية، خصوصًا بعد سلسلة من الإخفاقات المحلية والأوروبية في المواسم الأخيرة.

المدير العام الجديد للنادي داميان كومولي، الذي تولى منصبه مؤخرًا، سبق أن أكد في أول مؤتمر صحفي له، استمرار تودور على رأس القيادة الفنية لليوفي.

وأشار إلى أن النادي لم ينجح في إقناع أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الحالي، بالعودة إلى تورينو، وأن ثقته الكاملة باتت في المدرب الكرواتي الذي وصف أداءه مع مارسيليا في موسم 2022-2023 بـ"الملهم".

وقال كومولي: "إيجور تودور سيكون مدربنا في كأس العالم للأندية وفي الموسم المقبل، وأتمنى أن يستمر معنا لفترة أطول، لأنه يملك الحماس والانضباط التكتيكي والخبرة التي نحتاجها في هذه المرحلة من إعادة بناء الفريق".

ويأتي قرار يوفنتوس بالإبقاء على تودور، ضمن إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة، حيث أوقعت القرعة الفريق الإيطالي في مجموعة قوية تضم مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي والوداد المغربي.

ويتطلع تودور وكومولي إلى ظهور مشرف للفريق في البطولة العالمية، التي تمثل اختبارًا صعبًا لليوفي في مواجهة أبطال القارات، وسط آمال بأن تكون بداية جديدة نحو استعادة المجد الأوروبي والمحلي للنادي الذي عاش فترة من عدم الاستقرار الفني منذ رحيل ماسيميليانو أليغري.

يذكر أن تودور، البالغ من العمر 46 عامًا، سبق له اللعب بقميص يوفنتوس مدافعًا بين عامي 1998 و2007، مما يجعله أحد أبناء النادي، ويمنحه فهمًا عميقًا لثقافة "البيانكونيري" وطموحاته.