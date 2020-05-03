أفريقية البرلمان تبحث دعم الاتحاد الأفريقي ودول الساحل والصحراء

تعقد لجنة الشئون الافريقية اجتماعان صباح اليوم الاحد، في تمام الساعة ١١ صباحا، وذلك لعرض ومناقشة اتفاقيتان تم إحالتهم الي اللجنة لعقد لجنة مشتركة من لجنة الشئون الافريقية ومكاتب لجان الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية والجنة الخطة والموازنة.





تختص الاتفاقية الاولى بالموافقة علي المعاهدة المتقرحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، أما الاتفاقية الثانية خاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشان استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.



