رسميا.. عودة الدوري البولندي بدون جمهور

أكد زيبي بونياك رئيس الا اتحاد البولندي لكرة القدم عودة مسابقة الدورى مع اتخاذ الاجرارات الاحترازية والوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا .





وأضاف رئيس الاتحادا البولندي في تصريحاته : قدمنا بروتوكول للحكومة ووافقت عليه وستعود الفرق للتدريبات الجماعية للفرق يوم الاثنين المقبل .





وأكمل : إذا سارت الامور بشكل طبيعي وعلي مايرام يمكننا العودة يومي 27و 28 مايو الجاري ببطولة كأس بولندا ثم عودة مباريات الدورى وكل المبارايت بدون حضور جماهيري .





وأوضح : الدورى سينتهي يوم 19 يوليو لأن امامنا 10 جولات فقط وإذا انتظرنا انتهاء الفيروس فعلينا الانتظار لمدة عامين علي اقل تقدير يجب ان نتعايش معه ونحاول الحفاظ علي انفسنا .





جدير بالذكر ان الحكومة الفنرسية الغت مسابقة الدورى الموسك الحالي علي خلفية انتشار فيروس كورونا ومازال الدورى الانجليزي محل جدل بين الرابطة والحكومة للوصل لإفضل حل .