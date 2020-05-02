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رياضة

رسميا.. عودة الدوري البولندي بدون جمهور

السبت 02/مايو/2020 - 03:25 م
الدورى البولندى
الدورى البولندى
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عبدالله هشام
أكد زيبي بونياك رئيس الا اتحاد البولندي لكرة القدم عودة مسابقة الدورى مع اتخاذ الاجرارات الاحترازية والوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا . 

وأضاف رئيس الاتحادا البولندي في تصريحاته : قدمنا بروتوكول للحكومة ووافقت عليه وستعود الفرق للتدريبات الجماعية للفرق يوم الاثنين المقبل . 

وأكمل : إذا سارت الامور بشكل طبيعي وعلي مايرام يمكننا العودة يومي 27و 28 مايو الجاري ببطولة كأس بولندا ثم عودة مباريات الدورى  وكل المبارايت بدون حضور جماهيري . 

وأوضح : الدورى سينتهي يوم 19 يوليو لأن امامنا 10 جولات فقط وإذا انتظرنا انتهاء الفيروس فعلينا الانتظار لمدة عامين علي اقل تقدير يجب ان نتعايش معه ونحاول الحفاظ علي انفسنا . 

جدير بالذكر ان الحكومة الفنرسية الغت مسابقة الدورى الموسك الحالي علي خلفية انتشار فيروس كورونا ومازال الدورى الانجليزي محل جدل بين الرابطة والحكومة للوصل لإفضل حل .
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