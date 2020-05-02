دراسة جديدة تحذر من تسبب فيروس كورونا في الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية

أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن أن الفيروس التاجي قد يتسبب في زيادة خطر تجلط الدم وانسداده في الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ركزت الدراسة الصغيرة على ستة مرضى مصابين بـ COVID-19 الذين أصيبوا بسكتة دماغية بسبب الفقدان المفاجئ للدورة الدموية في الدماغ.

وشهد الفريق الطبي، الذي شمل أطباء الأعصاب من المستشفى الوطني لأمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب ، زيادة في D-dimer - بروتين الدم المرتبط بالتجلط.

يقول المؤلفون الدراسة إن الاستجابة المناعية الالتهابية المبالغ فيها والمعروفة بحدوثها لدى مرضى COVID-19 تحفز تخثر الدم غير الطبيعي في الدماغ.

ولم يؤكد المقال، الذي نشر في مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي ، وجود صلة مباشرة بين فيروس كورونا التاجي والسكتة الدماغية لأنها كانت دراسة صغيرة.