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حوادث

وزير الداخلية مهنئا وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان: بطولات قواتنا المسلحة جسدت الملحمة والفداء

السبت 02/مايو/2020 - 05:01 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وجاء في البرقية: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان  أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات .

وأضاف: ستظل الأمة بأسرها تذكر بكل التقدير والوفاء .. بطولات  القوات المسلحة المصرية الباسلة والتى جسدت فى ملحمة العاشر من رمضان معانى العطاء والفداء.

وأكمل: إستطاعت بهذا النصر العظيم أن تقهر غطرسة المعتدين وترد كيد الظالمين .. وتُسطر بأحرف من نور تضحيات القوات المسلحة المصرية الخالدة فى السجلات العسكرية .

واختتم: حفظ الله مصر الكنانة قوية أبية بفضل عطاء أبطالها .. وتضافر جهود مؤسساتها   وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ..جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط  الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات .. سائلين العلى القدير لقواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم المزيد من الإرتقاء والسداد والتوفيق فى قادم الأيام ومستقبل التحديات .. لتبقى مصر أبد الدهـر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالهـا عزيزة..أمنـة..مسـتقرة .. وكل عام وسيادتكم بخير.
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