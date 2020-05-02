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أخبار العالم

561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

السبت 02/مايو/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراء 36,266 فحصًا إضافيًا جديدًا، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة 13,599 حالة.

واعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة من جنسيات مختلفة ليرتفع الإجمالي إلى 119 حالة.



وتوجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها على الإنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وعبروا عن شكرهم وتقديرهم وشعب الإمارات لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على جهده الكبير في التوصل إلى هذا الإنجاز العلمي الذي من شأنه أن يساهم ضمن الجهود الدولية التي تبذل حاليا للقضاء على فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19" والحفاظ على سلامة وصحة سكان العالم أجمع.

وأكدوا أن دولة الإمارات تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها وستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم ..منوهين بأن دولة الإمارات كانت حريصة منذ بداية أزمة "كورونا" على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي .

وأشادوا بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة "فيروس كورونا" من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.
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