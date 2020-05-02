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فن

بـ كاش مايوه.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا على شاطئ البحر

السبت 02/مايو/2020 - 09:00 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

لاميتا ظهرت في الصورة على البحر وهي ترتدي كاش مايوه، وتركت شعرها الأسود منسدلا للخلف بطريقة مميزة.

أما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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