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اقتصاد

الرقابة المالية: 55.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 2019

السبت 02/مايو/2020 - 10:31 م
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزى
كشفت الرقابة المالية فى تقريرها السنوي لعام 2019، أن شركات التمويل العقارى منحت تمويل بقيمة 2.6 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2019 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 18.2 % .


و أظهر التقرير، أن حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى بلغ منذ بداية النشاط 13.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019 مقارنة ب 10.7 مليار جنيه العام الماضى وبمعدل نمو بلغ 31%.

وبالنسبة التأجير التمويلى اوضح التقرير أن القطاع شهدا نموا كبيرا خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة ب 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 34%.

و أضاف التقرير ، أن نشاط التخصيم حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.

و أشار التقرير الى أن نشاط التمويل متناهى الصغر ساهم في توسيع نطاق المستفيدين بالخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالى ، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مواطن باجمالى ارصدة بلغت 16.5 مليار جنيه ، بمعدل نمو بلغ 43.5% عن طريق 2,427 منفذا تمويليا تغطى كافة مدن ومحافظات الجمهورية مقارنة ب 1,849 منفذا بالعام السابق .

و اسهم قطاع التمويل متناهى الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ ، حيث استحوذت الإناث على 65% من اجمالى عدد المستفيدين.
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الرقابة المالية :55.9 مليار جنيه إجمالى تمويلات شركات التأجير التمويلى خلال 2019

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