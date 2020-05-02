الرقابة المالية: 55.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 2019

كشفت الرقابة المالية فى تقريرها السنوي لعام 2019، أن شركات التمويل العقارى منحت تمويل بقيمة 2.6 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2019 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 18.2 % .





و أظهر التقرير، أن حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى بلغ منذ بداية النشاط 13.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019 مقارنة ب 10.7 مليار جنيه العام الماضى وبمعدل نمو بلغ 31%.



وبالنسبة التأجير التمويلى اوضح التقرير أن القطاع شهدا نموا كبيرا خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة ب 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 34%.



و أضاف التقرير ، أن نشاط التخصيم حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.



و أشار التقرير الى أن نشاط التمويل متناهى الصغر ساهم في توسيع نطاق المستفيدين بالخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالى ، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مواطن باجمالى ارصدة بلغت 16.5 مليار جنيه ، بمعدل نمو بلغ 43.5% عن طريق 2,427 منفذا تمويليا تغطى كافة مدن ومحافظات الجمهورية مقارنة ب 1,849 منفذا بالعام السابق .



و اسهم قطاع التمويل متناهى الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ ، حيث استحوذت الإناث على 65% من اجمالى عدد المستفيدين.