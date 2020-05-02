محمد إمام ينشر مقطع فيديو جديدًا من كواليس مسلسل الاختيار

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو جديدًا لكواليس مسلسل الاختيار من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وظهر محمد إمام فى مقطع الفيديو الذى نشره ، خلال تصوير مواجهته ومجموعة من الجنود فى أحد الأكمنة بسيناء، لهجوم من عناصر إرهابية.





كما التقط النجم محمد إمام صورا تذكارية مع الجنود وفريق العمل المشارك فى أحداث المسلسل.





يذكر أن محمد إمام كان قد ظهر فى الحلقة الرابعة من المسلسل كقائد مع إحدى الكتائب فى شمال سيناء وقدم مشهدا مع أحد الجنود غلبت عليه الكوميديا حيث شاهد عسكرى وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف .





وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب فى التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم فى التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كراره وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



