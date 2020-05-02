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فن

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 9.. انهيار ريهام حجاج في جنازة نسرين أمين

السبت 02/مايو/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت اليوم تاسع حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامى الرمضاني 2020.

شهدت احداث الحلقة التاسعة من مسلسل لما كنا صغيرين، تبادل الاتهامات بين يحيى وحسن فى النيابة بقتل نهى، ومواجهة يحيى لحسن ومعاتبته على محاولاته للإيقاع بينه وبين زوجته دنيا حتى انفصل عنها ورغبته فى الارتباط بها.

وتوصل أحد المحامين الذى يعمل مع ياسين فى المكتب إلى انه اثناء البحث كشف له أحد أفراد الأمن بالشركة التى يمتلكها "سليم" بأن نهى "المجنى عليها" كانت فى مقابلة مع سليم وبمجرد الانتهاء خرجت وهى غاضبة وطلبت منه إحضار تاكسى لتوصيلها للمنزل. 

وتاكد سليم بأن نهى ليس لها علاقة بالسيارة التى كانت تحتوى على المخدرات والتى اتهمت بالاتجار فيها.

واستلمت والدة نهى جثتها وسط انهيار دنيا ووائل اللذين فوجئا عقب الانتهاء من مراسم الدفن باعتداء شقيق نهى وأصدقائه على وائل ودنيا بالضرب.

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