وزير المالية للنواب: 100 مليار جنيه قيمة موازنة الرواتب فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب عينيها مستقبل الدولة الاقتصادي، مشيرا إلى أن موازنة الرواتب في الموازنة تصل إلى ١٠٠ مليار، وهذا شكل من أشكال التحيز للمواطن.









وقال معيط، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قانون ١٤٧ بفرض رسوم موارد تنمية الموارد المالية للدولة، إن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.









وأضاف وزير المالية أن التحيز للمواطن واضح، والتحيّز ليس نظرة انفعالية، وإنما نتحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، مشيرا إلى أنه لولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي لكنّا لا قدر الله نعيش وضعا مختلفا.









ولفت إلى أن "القانون لم تتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار"، مشيرا إلى أن هذا القانون تتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨ وتم بحثه عدة مرات، وتتم مراجعته أو العرض واستطلاع آراء جميع الجهات بما يحقق مصالح الدولة.









وأوضح أن أحد وزراء المالية في إحدى الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة، مشيرا إلى أننا نسعى الآن إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا له.









وأوضح معيط ردا على اسئلة النواب: "إننا في وضع لا نعرف مداه ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء"، قائلا: "لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة".





وردا على أسئلة النواب قال: "نشجع صناعة البلد ونشجع سوق المنتج المصري لأنه يقوم بتشغيل عمالة مصرية".



