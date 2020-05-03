لجنة برلمانية مشتركة توافق على قرار جمهورى بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي في أسوان

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم الأحد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019.





ويهدف الاتفاق، إلي تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيلة فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية بإعتبارها الدولة المضيفة.





ووفقا للإتفاقية، توفر جمهورية مصر العربية بإعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثه علي نفقتها لاستخدامها كمقر فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة علي أساس المتطلبات الموضوعوية لمساحة المكاتب، اتفاق الايجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق أخر ذو صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلي عدد أخر من الخدمات.





وتأتي الموافقة، بعد إشادة برلمانية واسعة بجهود الدبلوماسية المصرية التي أسفرت عن إستضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع الذي يعد حدث تاريخي، مؤكدين أنها أحد تباعات جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه رئاسة الاتحاد، وأن هذه الاستضافة خطوة هامة لمصر وذات ثقل كبير.





من جانبها أكدت السفيرة مها الجندي مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، أهمية استضافة القاهرة مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الأعمار، كأول مركز أفريقي تابع للاتحاد تستضيفه مصر علي الإطلاق، ويأتي إمتدادًا للملف الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتمًاما، بل وأنه رائد ملف إعادة والتنمية.





وتعقيبًا علي بعض الاستفسارات أشارت مساعد وزير الخارجية إلي أن موازنة أي مقار تابعة للاتحاد الأفريقي فهي تتعلق بالموازنة العامة للاتحاد، مشيرًا إلي أن ما وعدت به مصر بالإسهام به كانت توفير المقر والتجهيزات، وتمكنت مصر بالفوز باستضافة المقر متغلبة علي عدد من الدول المتنافسة علي هذه الاستضافة.