مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

لقي إمام وخطيب أحد المساجد بقرية العلاقمة دائرة مركز ههيا ، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن علي يد بلطجي، علي خلفية مشادة بينهما لـ معاتبة المجني عليه له لقيامه بسرقة أشياء من كافيتريا ملك شقيقه.





تم ضبط المتهم، وإحالته الي نيابة مركز الزقازيق، للتحقيق معه، وجار تحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق، بوصول" تامر . م .ع" 38 سنة مقيم عزبة نمر التابعة لمركز الزقازيق، خطيب وإمام مسجد بقرية العلاقمة، للمستشفى، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

وتبين من التحريات قيام " محمود م " 26 سنة، عاطل مقيم عزبة نمر، بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه، لقيامه بمعاتبته واتهامه بسرقة أشياء من كافيتريا ملك شقيقه.

تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.