AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

الأحد 03/مايو/2020 - 06:26 م
اللواء عاطف مهران،
اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

لقي إمام وخطيب أحد المساجد بقرية العلاقمة دائرة مركز ههيا ، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن علي يد بلطجي، علي خلفية مشادة بينهما لـ معاتبة المجني عليه له لقيامه بسرقة أشياء من كافيتريا ملك شقيقه.


تم ضبط المتهم، وإحالته الي نيابة مركز الزقازيق، للتحقيق معه، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

البداية عندما  تلقي  اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق، بوصول"  تامر . م .ع" 38 سنة مقيم عزبة نمر التابعة لمركز الزقازيق، خطيب وإمام مسجد بقرية العلاقمة، للمستشفى، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

 

وتبين من التحريات قيام " محمود م " 26 سنة، عاطل مقيم عزبة نمر،  بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه، لقيامه بمعاتبته واتهامه بسرقة أشياء من كافيتريا ملك  شقيقه.

 

تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات مالية.. ضبط متهمين قتلا سائق توك توك في قنا

ضبط بلطجى تعدى على طبيب صيدلي بمطواة لرفضة بيع حبوب مخدرة له بالشرقية

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

ترشيحاتنا

عرض رسمي.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الزمالك في الصيف

12 رسالة لرئيس الوزراء أمام البرلمان بشأن إعلان حالة الطوارئ .. تعرف عليها

خالد الجندي: الإفتاء بـ 10% من الأرباح للزكاة نهب لحق الفقراء.. فيديو

أخبار التوك شو.. لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء.. سائق يستفز راكبة في كريزي تاكسي.. طبيبة بـ عزل قها: الحالة النفسية لمرضى كورونا أهم من العلاج.. الشباب والرياضة: نقلنا الجيم فى البيت

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

فى عيد ميلاد ميريام فارس.. عمرها الحقيقى ومحطات مشوارها الفنى

AdvertisementS

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا مع ظهور نجم الثريا في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور مثيرة للجدل لـ ميريام فارس في عيد ميلادها

بـ الشيفون المنقط.. لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو