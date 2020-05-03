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فن

تعليق نبيل الحلفاوي على مشاركة عادل إمام في مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق

الأحد 03/مايو/2020 - 08:08 م
عادل إمام
عادل إمام
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مصطفى كرم
‏شارك الفنان نبيل الحلفاوي فيديو نادر من مشاركة الفنان عادل إمام في مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم والتي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير.


وظهر عادل إمام في أرض الملعب تلبيه لرغبة اللاعبين وهو يقوم باللعب لصالح النادي الأهلي  وإظهار مهاراته بطريقه كوميديه وهو ما دعى اللاعبين لتركه لبضع دقائق ليقوم بالتسخين قبل اللاعب ويبادر الحكم جمال الغندور بإعطاء عادل إمام إنذار ليقوم عادل بطريقه كوميديه وطريفه بإخراج كارت أحمر من جيبه وإعطاء لجمال الغدور وسط تصفيق الجماهير.

وعلق نبيل الحلفاوي على الفيديو قائلا "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". 

وانهالت التعليقات على الفيديو وجاءت بين "‏‎أيام صفاء القلوب . . ورجاحة العقل والتشجيع" و"أيام ما كانت الرياضة أخلاق و اللاعبين كانوا بيلعبوا من أجل إمتاع الجماهير وإشباع لهوايتهم الله يرحم الكرة المصرية" و "‏‎ما تبقى من أيام الزمن الجميل". 


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة أعلنوا تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.
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