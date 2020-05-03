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حوادث

الداخلية تضبط 729 كيلو بانجو و120 هيروين واستروكس خلال شهر.. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 06:36 م
729 كيلو بانجو و120
729 كيلو بانجو و120 هيروين واستروكس
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مصطفى الرماح - رامى المهدي
شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية خلال شهر حيث اسفرت عن ضبط العديد من المتهمين الخارجين عن الانون فضلا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والاستروكس والهيروين.

وفي الضربات الاولي نجح قطاع الامن العام من ضبط 352 متهما، وذلك ببحيرة المنزلة وبمختلف المحافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية  وبحوزتهم اسلحة نارية.

وفى مجال الاسلحة النارية تم ضبط 3939قطعة سلاح ناري و 389بندقية الية و 5410 قطعة سلاح ابيض، و 15630 طلقة متنوعة، .

كما نجح قطاع الامن العام من ضبط 1989889 حكم قضائي و 8155 حكم جنائي و 694058 حكم حبس .

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 69 تشكيل عثابي ضم 200 متهمًاو312 حادث متنوع و اعادة 73 سيارة مسروقة.

كما تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات خلال شهر من ضبط 729.105 كيلو بانجو و 38.428 كجم حشيش و 60.269 كجم هيروين، و 62.430 كجم استروكس، و 144178 قرص مخدر.
 
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