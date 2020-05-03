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محافظات

حيلة ماكرة من صحة الشرقية لضبط مركز تجميل بدون ترخيص به نفايات خطرة.. تعرف عليها

الأحد 03/مايو/2020 - 06:40 م
ضبط مركز تجميل بدون
ضبط مركز تجميل بدون ترخيص
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه تم التكليف بضرورة إحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها لعدم تعرض صحة المواطنين للخطر .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شن مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مفاجئة علي المراكز الطبية الخاصة، ومراكز التجميل بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز للتجميل وعلاج البشرة يعمل بدون ترخيص، ودون إتباع السياسيات والمعايير الطبية الصحيحة، وذلك بعد ورود شكوي ضده وتم الإستعانة بإحدي السيدات لحجز ميعاد بالمركز لصعوبة دخوله بدون حجز مسبق.

تم ضبط أجهزة للبشرة غير مرخصة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلي تحريز مستلزمات ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، وتبين وجود عمالة غير مدربة وغير مصرح لها بمزاولة المهنة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح لإدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص بقسم شرطة فاقوس.

وفي سياق متصل قام مفتشي العلاج الحر ومفتشى صحة البيئة بالإدارة الصحية بفاقوس، بتشكيل لجنه مشتركة، لشن حملة أخري علي المنشآت الطبية، بعد ورود معلومات تفيد وجود نفايات طبية خطرة ملقاة فى الشوارع العامة، وتم ضبطها بحوزة بعض الأشخاص جامعي القمامة، وضبط ٢ منشأة طبية "خاصة" مخالفة عبارة عن معمل تحاليل طبية، وعيادة أسنان، بهما نفايات طبية خطرة، وتم التحفظ عليها والإتصال بالشرطة، التي تواجدت علي الفور لمعاونة اللجنة، والتحفظ علي المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة لعمل اللازم، وتم تحرير ٣ محاضر بقسم شرطة فاقوس.

قدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، ومفتشي صحة البيئة، ورجال الشرطة بفاقوس، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
حيلة ماكرة من صحة الشرقية لضبط مركز تجميل بدون ترخيص به نفايات خطرة.. تعرف عليها
حيلة ماكرة من صحة الشرقية لضبط مركز تجميل بدون ترخيص به نفايات خطرة.. تعرف عليها
حيلة ماكرة من صحة الشرقية لضبط مركز تجميل بدون ترخيص به نفايات خطرة.. تعرف عليها
حيلة ماكرة من صحة الشرقية لضبط مركز تجميل بدون ترخيص به نفايات خطرة.. تعرف عليها
حيلة ماكرة من صحة الشرقية لضبط مركز تجميل بدون ترخيص به نفايات خطرة.. تعرف عليها
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